У Чорнобильській зоні роками сіяли пшеницю і кукурудзу: прокуратура викрила схему

Чорнобильська зона / © Getty Images

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС понад п’ять років незаконно використовували землі для сільського господарства. Наразі прокуратура через суд вимагає повернути державі понад 190 гектарів територій.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про три земельні ділянки у Вишгородському районі, які розташовані в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За даними слідства, спочатку ці землі перебували в користуванні державного органу, відповідального за управління зоною відчуження. Однак згодом державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели їх у комунальну власність.

Після цього право користування ділянками безпідставно оформили на приватну компанію.

Від 2020 року ці землі використовували для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи, без необхідних дозволів. У прокуратурі зазначають, що така діяльність становить потенційну загрозу для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для незаконної реєстрації стало рішення Поліської районної ради, якого фактично не існувало. Також були використані державні акти на землю, видані підприємству «Світанок», яке перебуває у стані припинення діяльності та не має правонаступників.

У прокуратурі наголошують, що ці факти підтверджуються зібраними доказами, зокрема результатами експертиз.

Наразі Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання.

Розслідування триває.

