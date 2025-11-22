ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
617
2 хв

У Чорнобильській зоні виявили собак із синьою шерстю

Експерти пояснюють, чому так сталось, у тварин.

Наталія Магдик
Вовки

Вовки / © Pixabay

У Київській області, у зоні відчуження ЧАЕС, волонтери зафіксували собак із шерстю незвичного синього відтінку.

Про це йде у повідомленій завідувача наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Дениса Вишневського.

«Наскільки розумію, десь ці собаки лазили та потрапили у якийсь бруд. Нічого дивного у цьому немає. Я в Чорнобилі ще 20 років тому бачив синіх собак, які на сталеливарному заводі мешкали. Тобто зграя, про яку ви кажете, могла у мідному купоросі вимазатись, чи якомусь порошку синього кольору… Також мені розповідали, що десь у тому районі були покинуті біотуалети, де використовують якийсь реагент, що має такий колір. Може, собаки залізли та щось там розтрощили», — зазначив експерт.

Волонтери уточнюють, що синій відтінок шерсті не є небезпечним і не свідчить про шкоду для людей. Він лише демонструє, як тварини пристосовуються до умов промислових залишків у зоні відчуження.

Що було раніше

У зоні відчуження Чорнобиля волонтери помітили собак із яскраво синьою шерстю. Попри незвичний колір, тварини виглядають активними та здоровими. Ймовірна причина — контакт із хімічними речовинами або реагентами в зоні. Раніше проведені дослідження показали, що частина собак адаптувалася до суворих умов Чорнобиля: вони стійкі до радіації та забруднень, а генетичні мутації передаються з покоління в покоління, забезпечуючи виживання популяцій.

617
