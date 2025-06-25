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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чорнобильській зоні з’явився дикий кінь (фото)

У Чорнобильському заповіднику помітили самотнього коня Пржевальського з несподіваним супутником.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кінь

Кінь / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фахівці зафіксували зворушливу та загадкову зміну в поведінці одного з диких коней Пржевальського.

Про це йдеться у повідомленні природного заповідника на сторінці у Facebook.

Кінь із характерною світлою плямою на лобі, якого дослідники назвали Білолобим, довгий час тримався на самоті біля напівзруйнованої ферми, пильно спостерігаючи за людьми, але не підпускаючи їх близько.

Під час чергової експедиції вчені вже не сподівалися побачити свого давнього знайомого. Але, коли зупинилися на оглядовій точці з видом на заплаву річки Уж, помітили двох коней, що повільно наближалися. Один із них виявився Білолобим — але не сам, а з юним лошам.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Звідки взялося лоша і як опинилося поруч із самотнім дорослим самцем — залишається загадкою. Але очевидно одне: Білолобий змінився. Тепер він життєрадісний, уважний і турботливий. Він не відходить від лошати, охороняє його й пильнує, наче справжній батько або лідер нової групи.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Цей випадок став не лише зворушливим моментом для команди науковців, але й важливим спостереженням. Такі приклади допомагають краще розуміти поведінку тварин у дикій природі, їхню соціалізацію, адаптацію та формування нових табунів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У зоні відчуження ЧАЕС на російській міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України.

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