У Чорнобильській зоні з’явився дикий кінь (фото)

Кінь / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фахівці зафіксували зворушливу та загадкову зміну в поведінці одного з диких коней Пржевальського.

Про це йдеться у повідомленні природного заповідника на сторінці у Facebook.

Кінь із характерною світлою плямою на лобі, якого дослідники назвали Білолобим, довгий час тримався на самоті біля напівзруйнованої ферми, пильно спостерігаючи за людьми, але не підпускаючи їх близько.

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Під час чергової експедиції вчені вже не сподівалися побачити свого давнього знайомого. Але, коли зупинилися на оглядовій точці з видом на заплаву річки Уж, помітили двох коней, що повільно наближалися. Один із них виявився Білолобим — але не сам, а з юним лошам.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Звідки взялося лоша і як опинилося поруч із самотнім дорослим самцем — залишається загадкою. Але очевидно одне: Білолобий змінився. Тепер він життєрадісний, уважний і турботливий. Він не відходить від лошати, охороняє його й пильнує, наче справжній батько або лідер нової групи.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Цей випадок став не лише зворушливим моментом для команди науковців, але й важливим спостереженням. Такі приклади допомагають краще розуміти поведінку тварин у дикій природі, їхню соціалізацію, адаптацію та формування нових табунів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У зоні відчуження ЧАЕС на російській міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України.

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