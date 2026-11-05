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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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174
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2 хв

У Чорнобильському заповіднику помітили оленів: неймовірні кадри з осіннього лісу

У Чорнобильській зоні помітили оленів, які прогулювалися серед золотавого листя. У заповіднику розповіли про особливу атмосферу осіннього лісу та красу його диких мешканців.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Олені в Чорнобильському заповіднику

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили оленів, які неквапливо прогулювалися осіннім лісом серед золотавого листя.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Працівники заповідника поділилися осінніми кадрами з оленями, які вільно пересуваються серед дерев.

«Серед бурштинових барв неквапливо мандрують олені — граційні, вільні, прекрасні у своїй природній величі. Вони зупиняються, прислухаються до лісу й знову зникають поміж дерев…», — йдеться в повідомленні.

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олені в Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Що відомо про благородних оленів

Благородний олень, якого також називають звичайним або лісовим, — один із найпоширеніших видів оленів у світі. Ці тварини мешкають переважно в лісах і лісостепах, віддаючи перевагу широколистяним лісам, лукам та місцевостям із густими чагарниками.

Дорослі самці можуть сягати понад двох метрів завдовжки, а їхня маса залежно від регіону проживання іноді досягає 350 кілограмів. Харчуються олені переважно травою, листям, молодими пагонами, грибами та лишайниками.

Зазвичай ці тварини тримаються невеликими стадами. Восени у благородних оленів відбувається шлюбний період, під час якого самці видають гучний рев і можуть змагатися між собою за самиць.

У дикій природі благородні олені живуть у середньому 12–14 років, тоді як у неволі можуть доживати до 25–27 років.

Нагадаємо, в Антарктиді розпочався сезон відкладання яєць у пінгвінів. Біля станції «Академік Вернадський» уже виявили перші кладки, а науковці очікують, що їх кількість сягне кількох тисяч.

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