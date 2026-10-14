У Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижних риб: що з’ясували науковці

Які червонокнижні риби мешкають у річках Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника провели масштабне дослідження риб у річках Прип’ять та Уж. Фахівці оцінили загальний стан біорізноманіття у водоймах Зони відчуження, а також підтвердили наявність рідкісних видів риб, занесених до Червоної книги.

Про це передає пресслужба Чорнобильського заповідника.

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Дослідники зібрали дані про розмірні та вагові показники популяцій плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки.

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Серед цікавих знахідок — види риб, занесені до Червоної книги України, зокрема в’язь та йорж-носар.

«Такі дослідження дають змогу відстежувати стан іхтіофауни та накопичувати дані про біорізноманіття водойм Чорнобильського заповідника», — пояснили науковці.

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