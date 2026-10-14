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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижних риб: що з’ясували науковці

Науковці Чорнобильського заповідника дослідили іхтіофауну річок Прип’ять та Уж. Серед виявлених видів — занесені до Червоної книги.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Які червонокнижні риби мешкають у річках Чорнобильського заповідника

Які червонокнижні риби мешкають у річках Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника провели масштабне дослідження риб у річках Прип’ять та Уж. Фахівці оцінили загальний стан біорізноманіття у водоймах Зони відчуження, а також підтвердили наявність рідкісних видів риб, занесених до Червоної книги.

Про це передає пресслужба Чорнобильського заповідника.

Дослідники зібрали дані про розмірні та вагові показники популяцій плоскирки, плітки, клепця, окуня, ляща та верховодки.

Серед цікавих знахідок — види риб, занесені до Червоної книги України, зокрема в’язь та йорж-носар.

«Такі дослідження дають змогу відстежувати стан іхтіофауни та накопичувати дані про біорізноманіття водойм Чорнобильського заповідника», — пояснили науковці.

Раніше ми писали, що у Чорнобилі поранено бика-ватажка, сліди вказують на напад ведмедя.

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