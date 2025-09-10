У чорнобильських лісах гучно ревуть благородні олені: що сталося

Олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У лісах і на полях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знову лунає потужний рев — у благородних оленів почався період гону. Цей час припадає на вересень і жовтень, коли самці змагаються за гареми, привертаючи увагу олениць голосом і силою рогів.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

За словами науковців, на початку сезону самці займають території, які позначають ревом. Олениці обирають найбільш привабливого «господаря», оцінюючи силу суперника за тембром голосу. Що більший олень, то довша його шия і грубіший голос, що вважається своєрідною «візитівкою» самця. У гаремі деяких тварин уже нараховують понад десять олениць.

Дослідники пояснюють, що боротьба за самок не обмежується лише ревом. Суперництво може перейти у поєдинки рогами, які інколи стають смертельними. У цей період олені поводяться агресивно, а водночас лишаються необережними й беззахисними.

Через повномасштабну війну просторовий розподіл тварин змінився. Найбільші риковиська нині фіксують не в глибині лісу, а на відкритих ділянках перелогів.

«Під час гону тварини стають надзвичайно агресивними і водночас необережними та беззахисними. Тому протягом вересня-жовтня служба охорони Заповідника посилює контроль та спостереження за популяцією оленя. Крім того, обережними потрібно бути й водіям! Бо, йдучи за «покликом серця», олені можуть зненацька вискочити на дорогу і спричинити ДТП!» — йдеться в повідомленні.

