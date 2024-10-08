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У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерхівку - ЗМІ

У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерхівку - ЗМІ

Деталі інциденту наразі невідомі / Фото: Думская

Дрони продовжують надокучати українцям.

У ніч проти 8 жовтня 2024 року під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців та місцевих жителів.

Подробиці уточнюються. 

За попередньою інформацією, пожежа у багатоповерхівці в Чорноморську виникла внаслідок влучання ворожого безпілотника або його уламків. 

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