У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерхівку - ЗМІ

Дрони продовжують надокучати українцям.
У ніч проти 8 жовтня 2024 року під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську сталася пожежа у багатоповерхівці.
Про це місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців та місцевих жителів.
Подробиці уточнюються.
За попередньою інформацією, пожежа у багатоповерхівці в Чорноморську виникла внаслідок влучання ворожого безпілотника або його уламків.
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