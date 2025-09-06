- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
У Чорноморську на Одещині спалахнув порт: з’явилося відео
Причина займання в порту Чорноморська наразі невідома.
У Чорноморську на Одещині спалахнув порт.
Відео оприлюднили місцеві телеграм-канали.
В небо піднімаються клуби чорного диму.
Причина займання наразі невідома.
Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одеський район. Ворожі удари пошкодили склади і транспорт. На місці атак спалахнули пожежі. Їх оперативно загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.