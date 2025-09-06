ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
167
1 хв

У Чорноморську на Одещині спалахнув порт: з’явилося відео

Причина займання в порту Чорноморська наразі невідома.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пожежа у порту Чорномаорська

Пожежа у порту Чорномаорська / © скриншот з відео

У Чорноморську на Одещині спалахнув порт.

Відео оприлюднили місцеві телеграм-канали.

В небо піднімаються клуби чорного диму.

Причина займання наразі невідома.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня російські війська атакували Одеський район. Ворожі удари пошкодили склади і транспорт. На місці атак спалахнули пожежі. Їх оперативно загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

