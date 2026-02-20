У Чорноморську працівники ТЦК затримали військового на реабілітації: у командуванні "Південь" відреагували

Військові ТЦК / © Цензор.нет

В Одеській області у п’ятницю, 20 лютого, розгорівся скандал після появи відео та дописів про жорстке затримання чоловіка у Чорноморську. За інформацією з соцмереж відомо, що військові ТЦК застосували газовий балончик під час затримання чоловіка, який виявився чинним військовослужбовцем.

Усі деталі інциденту дізнався ТСН.ua.

Як повідомляють у соцмережах, боєць, якого затримали у ТЦК, проходив реабілітацію після поранення.

«В Чорноморську на вулиці Парусній, представники ТЦК задули газом та застосували силу до чоловіка, без перевірки документів. Чоловік виявився військовим, який проходить курс реабілітації в Чорноморську», — зазначили у пабліку Альернатива.Орг.

В оперативному командуванні «Південь» офіційно прокоментували ситуацію для журналістів ТСН.ua. Представники командування зазначили, що наразі триває детальна перевірка фактів, оприлюднених у Мережі.

