Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

У Чорноморську працівники ТЦК затримали військового на реабілітації: у командуванні "Південь" відреагували

У Чорноморську розгорівся конфлікт між ТЦК та бійцем ЗСУ.

Автори публікації
Руслана Сивак Ігор Сєров
Військові ТЦК

Військові ТЦК / © Цензор.нет

В Одеській області у п’ятницю, 20 лютого, розгорівся скандал після появи відео та дописів про жорстке затримання чоловіка у Чорноморську. За інформацією з соцмереж відомо, що військові ТЦК застосували газовий балончик під час затримання чоловіка, який виявився чинним військовослужбовцем.

Усі деталі інциденту дізнався ТСН.ua.

Як повідомляють у соцмережах, боєць, якого затримали у ТЦК, проходив реабілітацію після поранення.

«В Чорноморську на вулиці Парусній, представники ТЦК задули газом та застосували силу до чоловіка, без перевірки документів. Чоловік виявився військовим, який проходить курс реабілітації в Чорноморську», — зазначили у пабліку Альернатива.Орг.

В оперативному командуванні «Південь» офіційно прокоментували ситуацію для журналістів ТСН.ua. Представники командування зазначили, що наразі триває детальна перевірка фактів, оприлюднених у Мережі.

Нагадаємо, раніше ТСН. ua з’ясовував усі деталі скандалу з мобілізацією «Київського ревізора», що каже його неповнолітня донька та чому у ГО блогера бояться за його життя.

Також раніше повідомлялося, у Харкові чоловік змінив стать і звернувся до ТЦК з вимогою виключити його з військового обліку, внісши відповідні відомості до реєстру «Оберіг». Коли ж його натомість відправили на ВЛК для обстеження, він звернувся з позовом до суду.

