У Чорноморську судно під прапором країни з Океанії протаранило носом причал

У Чорноморську судно під прапором країни з Океанії протаранило носом причал

Вантажне судно прибуло із турецького порту.

У п’ятницю, 22 жовтня, у порту міста Чорноморська (Одеська область) вантажне судно HAKSA із Туреччини невчасно загальмувало і врізалося у причал.

Про це повідомили на спеціалізованому порталі Ukrainian Shipping Magazine.

За даними порталу, вантажне судно HAKSA, яке йшло під прапором республіки Палау (однієї з держав в Океанії) відправилося з турецького порту Гебзе.

Аварія сталася на причалі №18 під час заходу судна в порт, ймовірно, через те, що невчасно розпочалося його гальмування.

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У пресслужбі ДП “Морський торговельний порт Чорноморськ” в коментарі виданню “Думская” спростували помилку буксирів портового флоту під час цієї аварії. “Екіпажі буксирів діяли правильно. Зараз взагалі передчасно говорити про те, хто винен в цьому НП, оскільки йде розслідування інциденту”, - заявив заступник директора порту Олександр Патрік.

Як свідчать опубліковані фото, внаслідок зіткнення отримала пошкодження носова частина судна та бетонний причал. Поза тим судно, яке було збудоване ще в 1993 році, залишилося на плаву. Вантажопідйомність цього корабля становить 3092 тонни, поточна осадка - 6 метрів. Загальна довжина (LOA) - 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.

Нагадаємо, раніше у Московській області (РФ) чотирипалубний теплохід “Костянтин Коротков” заблокував рух в судноплавному каналі, сівши на мілину.

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