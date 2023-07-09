У Чорному, Азовському та Середземному морях немає жодного носія "Калібрів": чи готує РФ пастку

За даними МВС в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів;
Станом на 8 ранку 9 липня у Чорному, Азовському та Середземному морях немає жодного носія "Калібрів".
Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил.
Щодо перебування кораблів, то:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів;
- в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі - до 8 ворожих кораблів;
За добу, як зауважують у відомстві, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 15 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 16 суден, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор;
Нагадаємо, за даними ОК "Південь", потужний шторм загнав російські ракетоносії в пункти базування. Корабельне угруповання в цілому зменшене в Чорному морі до 6 одиниць, в Азовському – 3.
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