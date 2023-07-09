У Чорному, Азовському та Середземному морях немає жодного носія "Калібрів": чи готує РФ пастку

За даними МВС в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів;

Станом на 8 ранку 9 липня у Чорному, Азовському та Середземному морях немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил.

Щодо перебування кораблів, то:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі - до 8 ворожих кораблів;

За добу, як зауважують у відомстві, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 16 суден, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор;

Скільки кораблів перебувають у Чорному, Азовському та Середземному морях станом на ранок 9 липня (інфографіка) / Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", потужний шторм загнав російські ракетоносії в пункти базування. Корабельне угруповання в цілому зменшене в Чорному морі до 6 одиниць, в Азовському – 3.

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