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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
118
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У Чорному морі атаковано судно турецької компанії: є поранені, Анкара відреагувала

Туреччина терміново звернулася до України та Росії після атаки БпЛА на судно біля узбережжя Одещини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Туреччина

Туреччина / © pixabay.com

Доповнено додатковими матеріалами

У Чорному морі поблизу порту Чорноморськ 22 червня безпілотник атакував суховантажне судно турецької компанії під прапором Панами. Внаслідок інциденту двоє громадян Туреччини-членів екіпажу дістали поранення.

Про це заявили в МЗС Туреччини.

У відомстві зазначили, що стан постраждалих через атаку дрона на судно перебуває під постійним контролем посольства Туреччини в Києві та генерального консульства в Одесі.

«Наше занепокоєння цими атаками, які ставлять під загрозу наші інтереси в Чорному морі та регіональну безпеку внаслідок ескалації війни між Росією та Україною, доводиться до відома влади обох країн», — зазначено в заяві турецького МЗС.

Там наголосили, що забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі залишається одним із ключових пріоритетів Туреччини, та закликали всі відповідні сторони вжити заходів для деескалації напруженості в регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня Росія атакувала дронами три цивільні судна в Чорному морі, що прямували до українських портів. Найбільше постраждав суховантаж VICTRESS під прапором Панами: через пряме влучання виникла пожежа, судно втратило хід, а 58-річний кухар-єгиптянин загинув. Також пошкоджень зазнали ще два іноземні судна під прапорами Палау та Белізу, там минулося без жертв. Влада України назвала це воєнним злочином і загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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