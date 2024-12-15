У Чорному морі біля Ялти тоне третє за добу російське судно: подробиці

У тимчасово окупованому Криму у районі Ялти через сильний шторм плавучий кран зазнав серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє Кримський вітер.

На відео, що з’явилося в мережі, видно, як стріла крана падає під ударами величезних хвиль та поривами вітру.

Незрозуміло, чому плавучий кран не був завезений у порт до початку шторму, адже попередження про погіршення погодних умов було оголошене за кілька днів до цього.

У Чорному морі біля Ялти тоне третє за добу російське судно

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через пошкодження корпусу від хвиль затонули танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Обидва судна розкололися на дві частини внаслідок ударів хвиль.

Читайте також: