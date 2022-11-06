У Чорному морі чергують три ворожі кораблі без ракетоносіїв: чому це може бути заколисування уваги

Чорноморське угруповання ворожих сил нараховує три одиниці без ракетоносіїв на чергуванні.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.
Море знов штормить, а значить, розбурхує й мінну небезпеку. Пам’ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом заколисування уваги. Однак, ракет і засобів їх запуску з повітря, моря, суходолу, у ворога ще багато.
Не піддавайтесь на провокації й панічні настрої. Сприймайте інформацію критично, довіряйте достовірним. За сигналами про небезпеку вживайте оперативних заходів за алгоритмом збереження життя. Про підозрілих осіб, предмети чи обставини негайно сповіщайте компетентні органи.
«Ми сильні і сміливі, нескорені і гідні! Гідні Перемоги й мирного життя! Їх і виборюємо», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні створять флот морських дронів.
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