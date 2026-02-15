ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
345
1 хв

У Чорному морі масова загибель птахів з неймовірно червоними очами: яка причина (фото)

Соняшникова олія у Чорному морі вбиває чорношиї пірникози.

Наталія Магдик
Пірникози

Пірникози / © Ivan Rusev

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» фіксують масову загибель птахів, зокрема чорношиїх пірникоз, після витоку соняшникової олії, який стався в результаті дронової атаки рашистів на промисловий об’єкт.

Про це повідомив науковий співробітник Нацпарку Іван Русєв у Facebook.

За його оцінками, від олійної катастрофи лише цього виду загинуло близько 3 тисяч птахів. Наразі Чорне море продовжує викидати забруднену воду на узбережжя парку, далеко від місця аварії, що призводить до постійного виявлення мертвих пірникоз на берегах.

«Ці птахи дуже красиві і гармонійно пристосовані до життя у воді, проте антропогенний вплив робить неможливим для них нормальне пірнання та харчування», — зазначив він.

/ © Ivan Rusev

© Ivan Rusev

На фото, опублікованому спостерігачем, показано здорових і неушкоджених чорношиїх пірникоз, які природно відштовхують воду з пір’я. Автор підкреслює, що він навмисно не викладає зображення великої кількості загиблих птахів, аби не травмувати читачів.

/ © Ivan Rusev

© Ivan Rusev

/ © Ivan Rusev

© Ivan Rusev

Водночас фахівці наголошують, що катастрофічні наслідки для біорізноманіття від витоку соняшникової олії є значними і триватимуть протягом довгого часу, доки море не очиститься від забрудненої води.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у межах Одеського району на акваторії Чорного моря виявлено нові маслянисті плями на воді та на території нацпарку «Тузлівські лимани».

345
