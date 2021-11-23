У Чорному морі поблизу Миколаївської області знайшли перевернутий човен з тілами двох чоловіків

У Чорному морі поблизу Миколаївської області знайшли перевернутий човен з тілами двох чоловіків

Третього, який за словами місцевого рибалки також перебував у човні, продовжують шукати.

У Чорному морі на Миколаївщині поблизу острова Березань знайшли перевернутий човен з тілами двох чоловіків. За словами рибалки, у човні було троє людей. Ще одного розшукують.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"22 листопада о 08:53 на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби “Очаків” надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка, в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань, виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії та транспортували до берега тіла загиблих. Одному з них було 72 роки, а другому — 60.

Також сьогодні продовжуються пошуки третього чоловіка, віком 54 роки, тіло якого не було знайдено в човні.

Деталі справи з’ясовуються.

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