У Чорному морі на ворожій морській міні підірвалося цивільне судно: подробиці

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини й доставки в порт.

У Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Воно натрапило на російську міну.

Про це пишуть Сили оборони України.

Що відомо

Як зазначають у відомстві, судно мали завантажити зерном в одному з дунайських портів. Балкер втратив хід і керування, а на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення, капітан зафіксував плавзасіб на мілині.

"Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення", – деталізували у Силах оборони.

Постраждалим надана допомога: одному на місці, другого – доправили до найближчої лікарні. Наразі його стан задовільний.

Нагадаємо, у Чорному морі посилилася мінна небезпека.

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