У Чорному морі перебуває ворожий корабель, що може бути носієм "Калібрів"

Росіяни продовжують порушувати міжнародне морське законодавствою.
Станом на 06:00 27.07.2024 у В Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 24 липня російська армія двічі атакувала Харків. Внаслідок ворожих ударів є загиблий. Попередньо Харків окупанти обстрілювали ракетами С-300.
Також 23 липня російські загарбники вдарили безпілотником по дитячому будинку сімейного типу у Дніпропетровській області. Постраждали троє мешканців.
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