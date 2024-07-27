У Чорному морі перебуває ворожий корабель, що може бути носієм "Калібрів"

Станом на 06:00 27.07.2024 у В Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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Раніше повідомлялось, що у ніч проти 24 липня російська армія двічі атакувала Харків. Внаслідок ворожих ударів є загиблий. Попередньо Харків окупанти обстрілювали ракетами С-300.

Також 23 липня російські загарбники вдарили безпілотником по дитячому будинку сімейного типу у Дніпропетровській області. Постраждали троє мешканців.

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