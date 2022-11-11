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У Чорному морі побільшало "Калібрів": ворог натякає, що готовий помститися за Херсонщину

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Чорному морі побільшало "Калібрів": ворог натякає, що готовий помститися за Херсонщину

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць.

Про це пише оперативне командування «Південь».

На бойове чергування виведено два ракетоносії з шістнадцятьма «Калібрами». Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за «незручні складні рішення» по Херсонщині, до яких він був доведений.

А значить цілком імовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України.

Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою.

Зауважимо, що раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не дозволяють ЗС РФ без втрат вийти з Херсона. Українські військові намагаються максимально обстрілювати загарбників. 

Жителі Херсона кажуть, що 10 листопада 2022 року у місті було чутно вибухи та автоматні черги. Також очевидці розповідають, що росіяни тікають навіть на моторних човнах.

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Дата публікації
Перегляди
715
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