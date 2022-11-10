У Чорному морі побільшало російських кораблів, але ракетоносіїв немає: чому слід бути пильними

Корабельне угруповання російського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

При цьому в його складі так і не з’явилось ракетоносіїв.

Однак, загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно.

Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену.

Дотримуйтесь режиму інформаційної тиші, який під час військової операції береже життя захисників і місцевих мешканців на територіях, що вивільняємо від ворога.

«Радітимемо разом, як тільки буде безпечно! У витримці і мудрості міць нашого народу! Разом до Перемоги», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше військові кораблі РФ до війни могли вільно ходити акваторією Чорного моря, ситуація зараз змінилася.

Додамо, що, на думмку керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, відсутність російських ракет у Чорному морі абсолютно не знімає напруження, бо вона має можливість запускати їх з Новоросійська.

Також президент Володимир Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" РФ,

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