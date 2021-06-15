У Чорному морі поблизу курортного селища знайшли затонуле судно із снарядами

Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.
В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка тривають роботи щодо вилучення вибухонебезпечних предметів із затонулого морського судна під час Другої світової війни.
Про це у вівторок, 15 червня, повідомили у пресслужбі ДСНС.
За період від 7 червня водолази-сапери ДСНС обстежили 18 тисяч квадратних метрів дна та вилучили:
- 49 артснарядів калібру 75 мм;
- 5700 одиниць підривників;
- 12350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.
Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.
Нагадаємо, що арсенал часів Другої світової виявили у Бердянську. Зазначається, що на стару мінометну міну в землі натрапили випадково, коли встановлювали стовпи освітлення у напівзакинутому дачному поселенні. Ґрунт там був буквально нашпигований вибухонебезпечними предметами. Під'їзди до району очепили.