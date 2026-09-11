У Чорному морі поменшало носіїв "Калібрів": скільки їх залишилося після удару по Новоросійську

Ракети «Калібр» / © Associated Press

Реклама

Після удару українських ракет «Нептун» по військовій базі в Новоросійську у Росії залишилося значно менше боєздатних ракетоносіїв.

Про це пише Defence Express.

Реклама

ЗСУ атакували Новоросійськ — що відомо

Повідомляється, що в ніч проти 9 вересня Сили оборони України вдарили ракетами «Нептун» по військовому порту в Новоросійську — останній великій базі Чорноморського флоту РФ. Супутникові знімки підтверджують, що після цієї атаки російські війська втратили ще кілька кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр».

Реклама

Зокрема, ушкоджень зазнали фрегати проєкту 11356Р «Буревестник». Через влучання ракети «Нептун» фрегат «Адмірал Ессен» втратив боєздатність. Інший фрегат, «Адмірал Макаров», який раніше неодноразово зазнавав ударів у район пускових установок, зараз також не готовий до боїв.

Наслідки влучання по носію «Калібрів» МРК проєкту 21631 «Буян-М» / © Exilenova+

Крім того, критичних пошкоджень зазнав малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М».

Наслідки влучання по носію «Калібрів» фрегату «Адмирал Эссен» проєкту 11356Р «Буревестник» / © Exilenova+

Порівняння потенціалу: 2022 рік і сьогодення

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські кораблі в Чорному та Азовському морях могли випустити одночасно 76–80 крилатих ракет. Серед них були:

2 фрегати проєкту 11356Р «Буревестник» (по 8 ракет);

3 малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М» (по 8 ракет);

2 малі ракетні кораблі проєкту 22800 «Каракурт» (по 8 ракет, перебували на стадії добудови);

4 дизель-електричні підводні човни проєкту 636.3 «Варшавянка» (по 4 ракети);

1 дизель-електричний підводний човен проєкту 877В «Палтус» («Алроса» на 4 ракети);

1 МРК «Буян-М» («Великий Устюг») в Азовському морі, який ВМСУ уразили 2022-го (згодом його відбуксирували на ремонт).

За час бойових дій Сили оборони вивели з ладу значну частину цього флоту. Обидва фрегати наразі небоєздатні. Знищено два кораблі проєкту «Каракурт»: «Аскольд» (2023-й) і «Циклон» (2024-й). Пошкоджено 1–2 кораблі «Буян-М».

Реклама

Серед підводних човнів знищено «Ростов-на-Дону» (уражений 2023-го, потоплений 2024-го), а субмарина «Колпино» дістала критичні пошкодження під час спецоперації СБУ у грудні 2025 року.

Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у РФ

Повідомляється, що через ці втрати в Чорному та Азовському морях вціліли лише 4–5 носіїв «Калібрів»: один-два малі ракетні кораблі «Буян-М», підводні човни «Старий Оскол» і «Великий Новгород», а також субмарина «Алроса».

Аналітики видання зауважують, що застосування підводного човна «Алроса» залишається під питанням. Хоча його модернізували для запуску крилатих ракет, він не здійснив жодного пуску та перебуває в поганому технічному стані. Таким чином, фактично в розпорядженні РФ у Чорному морі залишаються 3–4 боєздатні носії з можливим сумарним залпом у 16–24 ракети.

Зазначається, що попри втрати кораблів Росія може перекинути нові носії ракет до Чорного та Азовського морів річкою Дон через Волго-Донський канал. Також дальнобійність «Калібрів» у 1500 кілометрів дозволяє РФ бити по більшості областей України напряму з Каспійського моря. Проте Сили оборони протидіють цій загрозі та системно атакують каспійську флотилію безпілотниками.

Реклама

Атаки ЗСУ по РФ — останні новини

Нагадаємо, під час нічної атаки на базу в Новоросійську українські спецпризначенці влучили в російський фрегат «Адмірал Ессен». На кораблі спалахнула пожежа.

Компанія Fire Point заявила, що Новоросійськ у ніч проти 9 вересня атакували українські дрони FP-1. За її даними, під удар потрапили мазутний і зерновий термінали, а також військово-морська база РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили в Новоросійську нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі-носії «Калібрів».

Новини партнерів

Новини партнерів