ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
3 хв

У Чорному морі поменшало носіїв "Калібрів": скільки їх залишилося після удару по Новоросійську

Після удару українських ракет «Нептун» по військовому порту в Новоросійську Росія могла втратити ще кілька носіїв «Калібрів».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракети Калібр

Ракети «Калібр» / © Associated Press

Після удару українських ракет «Нептун» по військовій базі в Новоросійську у Росії залишилося значно менше боєздатних ракетоносіїв.

Про це пише Defence Express.

ЗСУ атакували Новоросійськ — що відомо

Повідомляється, що в ніч проти 9 вересня Сили оборони України вдарили ракетами «Нептун» по військовому порту в Новоросійську — останній великій базі Чорноморського флоту РФ. Супутникові знімки підтверджують, що після цієї атаки російські війська втратили ще кілька кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр».

Зокрема, ушкоджень зазнали фрегати проєкту 11356Р «Буревестник». Через влучання ракети «Нептун» фрегат «Адмірал Ессен» втратив боєздатність. Інший фрегат, «Адмірал Макаров», який раніше неодноразово зазнавав ударів у район пускових установок, зараз також не готовий до боїв.

Наслідки влучання по носію «Калібрів» МРК проєкту 21631 «Буян-М» / © Exilenova+

Наслідки влучання по носію «Калібрів» МРК проєкту 21631 «Буян-М» / © Exilenova+

Крім того, критичних пошкоджень зазнав малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М».

Наслідки влучання по носію «Калібрів» фрегату «Адмирал Эссен» проєкту 11356Р «Буревестник» / © Exilenova+

Наслідки влучання по носію «Калібрів» фрегату «Адмирал Эссен» проєкту 11356Р «Буревестник» / © Exilenova+

Порівняння потенціалу: 2022 рік і сьогодення

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські кораблі в Чорному та Азовському морях могли випустити одночасно 76–80 крилатих ракет. Серед них були:

  • 2 фрегати проєкту 11356Р «Буревестник» (по 8 ракет);

  • 3 малі ракетні кораблі проєкту 21631 «Буян-М» (по 8 ракет);

  • 2 малі ракетні кораблі проєкту 22800 «Каракурт» (по 8 ракет, перебували на стадії добудови);

  • 4 дизель-електричні підводні човни проєкту 636.3 «Варшавянка» (по 4 ракети);

  • 1 дизель-електричний підводний човен проєкту 877В «Палтус» («Алроса» на 4 ракети);

  • 1 МРК «Буян-М» («Великий Устюг») в Азовському морі, який ВМСУ уразили 2022-го (згодом його відбуксирували на ремонт).

За час бойових дій Сили оборони вивели з ладу значну частину цього флоту. Обидва фрегати наразі небоєздатні. Знищено два кораблі проєкту «Каракурт»: «Аскольд» (2023-й) і «Циклон» (2024-й). Пошкоджено 1–2 кораблі «Буян-М».

Серед підводних човнів знищено «Ростов-на-Дону» (уражений 2023-го, потоплений 2024-го), а субмарина «Колпино» дістала критичні пошкодження під час спецоперації СБУ у грудні 2025 року.

Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у РФ

Повідомляється, що через ці втрати в Чорному та Азовському морях вціліли лише 4–5 носіїв «Калібрів»: один-два малі ракетні кораблі «Буян-М», підводні човни «Старий Оскол» і «Великий Новгород», а також субмарина «Алроса».

Аналітики видання зауважують, що застосування підводного човна «Алроса» залишається під питанням. Хоча його модернізували для запуску крилатих ракет, він не здійснив жодного пуску та перебуває в поганому технічному стані. Таким чином, фактично в розпорядженні РФ у Чорному морі залишаються 3–4 боєздатні носії з можливим сумарним залпом у 16–24 ракети.

Зазначається, що попри втрати кораблів Росія може перекинути нові носії ракет до Чорного та Азовського морів річкою Дон через Волго-Донський канал. Також дальнобійність «Калібрів» у 1500 кілометрів дозволяє РФ бити по більшості областей України напряму з Каспійського моря. Проте Сили оборони протидіють цій загрозі та системно атакують каспійську флотилію безпілотниками.

Атаки ЗСУ по РФ — останні новини

Нагадаємо, під час нічної атаки на базу в Новоросійську українські спецпризначенці влучили в російський фрегат «Адмірал Ессен». На кораблі спалахнула пожежа.

Компанія Fire Point заявила, що Новоросійськ у ніч проти 9 вересня атакували українські дрони FP-1. За її даними, під удар потрапили мазутний і зерновий термінали, а також військово-морська база РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили в Новоросійську нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі-носії «Калібрів».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie