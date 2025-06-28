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ТСН у соціальних мережах

Тетраодон сріблястий

Тетраодон сріблястий / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2514
Час на прочитання
2 хв
Тетраодон сріблястий

У Чорному морі помітили смертельно отруйну тропічну рибу-кулю: що відомо

Риба становить небезпеку для людей, рибальства та екосистеми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир

У Чорному морі знову помітили небезпечну тропічну рибу — тетраодона сріблястого. Вона має отруту, яка вражає нервову систему, і може бути смертельною навіть у малій дозі.

Про це попереджає Державна екоінспекція Південно-Західного округу.

Цю рибу ще називають рибою-кулею — вона вміє роздуватися, коли відчуває загрозу. Має дуже сильні щелепи, якими рве рибальські сітки та псує улов.

Тетраодон походить із теплих морів, а до Чорного моря потрапив через Суецький канал і Середземне море. Біля українського узбережжя його вперше побачили ще у 2014 році.

Він харчується молюсками, рибою та ракоподібними, через що витісняє місцеві види. А через глобальне потепління ця риба може з’являтися дедалі частіше.

У Середземному морі тетраодон вже завдав чималих збитків місцевим рибалкам. У Чорному морі ситуація може повторитися, тож екологи закликають бути обережними.

Варто зазначити, що в Україні масово з’явилися північноамериканські сигнальні раки (Pacifastacus leniusculus) — хижаки, які витісняють місцевих раків та можуть переносити смертельне захворювання, відоме як «ракова чума». Як повідомляють екологи, в інтернеті з’явилося чимало оголошень про їхній продаж. Ще гірше — раків уже випускають у природні водойми, не розуміючи масштабів можливої шкоди.

Небезпека зростає і в Адріатичному морі, де швидко поширюється отруйна риба-крилатка. Вона має отруйні шипи та є загрозою як для людей, так і для морської природи.

Водночас у Чорнобильському заповіднику помітили пташенят одного з найрідкісніших птахів України — чорного лелеки.

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