У Чорному морі роздуває шторм: 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися

У Чорному морі роздуває шторм, тож 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Однак, 4 носії «Калібрів», в тому числі один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.

«Не варто випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги. Будьте пильні та відповідальні, дійте чітко і оперативно. Від збереження ваших життів залежить і мирне майбутнє України - переможниці. Не наближайтесь до підозрілих предметів, будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам, які вміло і швидко таку небезпеку нейтралізують. Разом долаємо ворога, разом відновлюватимемо країну!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.

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