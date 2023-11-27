У Чорному морі сильний шторм викинув на мілину суховантаж: що відомо

Наразі судно перебуває на мілині в безпосередній близькості від берега.
В Чорному морі біля узбережжя Анапи в районі селища Витязево, що в Росії, сильний шторм викинув на мілину суховантажне судно Blue Shark під прапором Белізу.
Про це повідомляє "Росморречфлот".
Як зазначив капітан корабля, на борту перебуває 21 особа екіпажу, які є громадянами Сирії, Індії та Єгипту.
"Судно, яке було під навантаженням вантажу ячменю для Єгипту в морському порту Тамань з отриманням штормового попередження перейшло на якірну стоянку", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вітер і хвиля зірвали судно з якорів близько 23:00 26 листопада, і воно дрейфувало в бік берега, поки не опинилося на мілині після опівночі.
Наразі судно перебуває на мілині в безпосередній близькості від берега.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму негода грає проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.
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