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У Чорному морі три ракетні ворожі кораблі із 24 ракетами на борту готові завдати ударів

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У Чорному морі три ракетні ворожі кораблі із 24 ракетами на борту готові завдати ударів

Фото: Associated Press

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові завдавати ударів три ракетні кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.

Про це у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

«Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – віра в нашу перемогу!

Разом переможемо. Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня окупанти трьома ракетами "Калібр" вдарали по центру Вінниці. Внаслідок російської атаки загинули 23 людини, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці трагедії триває рятувальна операція.

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