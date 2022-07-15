У Чорному морі три ракетні ворожі кораблі із 24 ракетами на борту готові завдати ударів

Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові завдавати ударів три ракетні кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.
Про це у Facebook інформує оперативне командування «Південь».
«Наша свідомість і вдумливість – краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди, відповідальне ставлення до сигналів повітряної тривоги – спосіб убезпечити себе і близьких. Довіра силам оборони – віра в нашу перемогу!
Разом переможемо. Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня окупанти трьома ракетами "Калібр" вдарали по центру Вінниці. Внаслідок російської атаки загинули 23 людини, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці трагедії триває рятувальна операція.
Читайте також:
- Варварську поведінку Росії треба негайно припинити: в ЄС засудили ракетний удар по Вінниці
- Ракетний удар у Вінниці: правоохоронці перевіряють кілька десятків людей на причетність до корегування
- "Завжди мріяла про принцесу з карими очима": все, що відомо про маму і донечку, які потрапили під ракетний удар у Вінниці