У Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" у зв'язку з підписанням угоди про розблокування портів України для експорту зерна.

Так, наразі військові та цивільні спеціалісти шукають підводні об'єкти, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства.

Про це у ВМС ЗСУ повідомили 27 липня.

"Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування. Але передує цьому клопітка робота й спеціалістів-гідрографів", ­– вказано в дописі.

Зараз також тривають гідрографічні проміжні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

"Сьогодні ми проводимо спільну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все – це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", – розповів начальник філії держустанови "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

Як наголосили у Військово-морських силах, українські військові надалі виконують свою роботу незалежно від дій агресора, "зокрема, щоб відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи".

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 липня, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

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