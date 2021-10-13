У Чорному морі військовий корабель України зазнав аварії: триває рятувальна операція

Через різке погіршення погодних умов на борту судна виникла аварійна ситуація.

У Чорному морі зазнав пошкодження військовий корабель ВМС ЗСУ.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗС України.

Через різке погіршення погодних умов на борту судна виникла аварійна ситуація. Корабель отримав пошкодження. Моряки ухвалили рішення поставити судно на якір.

Наразі ВМС:

розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення;

налагодили взаємодію із державним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою, рятувальниками.

До операції залучили 8 кораблів та катерів та 4 повітряних судна. Аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози для життя особового складу немає. Також немає загрози втрати судна.

"Наразі триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації", — зазначили у пресслужбі.

Як повідомляє портал "Мілітарний", йдеться про судно розмагнічування "Балта" ВМС ЗСУ, яке зазнало лиха біля острова Зміїного.

Нагадаємо, що у Гаазі тривають дебати у справі українських моряків, захоплених росіянами в Керченській протоці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання