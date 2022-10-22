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У Чорному морі збільшилося вороже корабельне угрупування: скільки "Калібрів" загрожує Україні

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У Чорному морі збільшилося вороже корабельне угрупування: скільки "Калібрів" загрожує Україні

При цьому в його складі 3 надводних ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма «Калібрами».

Про це інформує повітряне командування «Південь».

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

«Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену», - йдеться у повідомленні.

«Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота. Разом ми сильніші. І з нами - вся Україна!», - переконані українські військові.

Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський, назвав два ймовірні періоди, коли може закінчитися війна в Україні. Він пояснив, що те, чи святкуватимемо ми Новий рік у мирній Україні, залежить від міста Херсон.

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Дата публікації
Перегляди
545
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