У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів, але з’явився підводний човен

Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але не час втрачати пильність
У Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до дев’яти.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Але ворог посилив себе у морі підводним човном. Таким чином, напоготові – 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 «Калібрів».
«Море продовжує шторм, тож будьте обережні з прогулянками узбережжям – зважайте на мінну небезпеку. Пам’ятайте, ворог не відмовився остаточно від захоплення південних регіонів, ще плекає надію і як нагадування тримає в морі 3 великих десантних кораблі», - йдеться у повідомленні.
Але українські військові закликають не піддаватися паніці, оперативно і правильно діяти за сигналами тривог, берегти своє життя і свідомість від абсурдних вкидів російської пропаганди.
«Про виявлені підозрілих та вибухонебезпечних предметів оперативно повідомте компетентні органи, намагайтеся до їх прибуття убезпечити себе і оточення. Все буде Україна і наша Перемога! Бо мудра нація матиме успіх у всьому!», - резюмують у ЗСУ.
Раніше стало відомо, скільки кораблів продовжують загрожувати Україні з Чорного моря.
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