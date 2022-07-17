У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання противника, але залишилися 16 крилатих ракет типу "Калібр"

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму зменшило свій склад з 2 до 1 вдк.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Але кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу «Калібр» лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.
Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій.
«Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки, зважайте на наслідки штормової погоди щодо посилення мінної небезпеки в морі. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів. В єдності долаємо ворогів і разом йдемо до перемоги», - йдеться у повідомленні.
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