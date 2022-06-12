У Чорткові на Тернопільщині відключили газ для ліквідації наслідків нічного обстрілу

У Чорткові на Тернопільщині, куди минулої ночі влучила російська ракета, тимчасово відключили газ.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш пояснює — це потрібно для ліквідації наслідків вибухів.
Про це він повідомив у Телеграмі.
"У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт з наслідками вибуху", - зазначив Труш.
Крім того, за словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, газ відключено і в селі Біла.
За його словами, зараз на місці події працюють всі служби. Офіційну інформацію щодо вибуху оприлюднять пізніше.
Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи.
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