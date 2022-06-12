Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Чорткові на Тернопільщині відключили газ для ліквідації наслідків нічного обстрілу

Дата публікації
Перегляди
4212
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Чорткові на Тернопільщині відключили газ для ліквідації наслідків нічного обстрілу

Фото: Associated Press

У Чорткові на Тернопільщині, куди минулої ночі влучила російська ракета, тимчасово відключили газ.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш пояснює — це потрібно для ліквідації наслідків вибухів.

Про це він повідомив у Телеграмі.

"У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт з наслідками вибуху", - зазначив Труш.

Крім того, за словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, газ відключено і в селі Біла.

За його словами, зараз на місці події працюють всі служби. Офіційну інформацію щодо вибуху оприлюднять пізніше.

Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи

У Чорткові відімкнули газ після вибухів

У Чорткові відімкнули газ після вибухів

Читайте також:

Наступна публікація