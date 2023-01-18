У чотирьох областях України 18 січня триватимуть аварійні відключення світла

У ДТЕК розповіли, в яких регіонах 18 січня будуть аварійні відключення світла.

Аварійні відключення світла сьогодні, 18 січня, триватимуть у столиці та ще чотирьох областях України.

Про це повідомляє ДТЕК.

Сьогодні екстрені відключення світла продовжуються у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Жителів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, у Києві дефіцит електроенергії залишається суттєвим. Лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових чи стабілізаційних. Графіки не діють.

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