У чотирьох областях України 18 січня триватимуть аварійні відключення світла

У ДТЕК розповіли, в яких регіонах 18 січня будуть аварійні відключення світла.
Аварійні відключення світла сьогодні, 18 січня, триватимуть у столиці та ще чотирьох областях України.
Про це повідомляє ДТЕК.
Сьогодні екстрені відключення світла продовжуються у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Жителів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, у Києві дефіцит електроенергії залишається суттєвим. Лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових чи стабілізаційних. Графіки не діють.
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