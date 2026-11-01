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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У чотирьох районах Києва зникла вода: подробиці від КМДА

Через атаку РФ по енергетиці у чотирьох районах Києва знижений тиск води. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Можливе тимчасове припинення водопостачання

Можливе тимчасове припинення водопостачання / © pexels.com

У чотирьох районах Києва знижений тиск води. Внаслідок російської атаки на енергетику знеструмлений водопровідний об’єкт.

Про це повідомили у КМДА.

Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" працюють для найшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Яка ситуація зі світлом

1 листопада Київ перейшов на екстрені відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. 31 жовтня у Києві також склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло вмикали лише на півтори години на добу.

У ДТЕК заявили, що російські окупанти завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема, у Києві. У столиці під атакою знову опинилася ТЕЦ.

Нові обстріли погіршили ситуацію в енергосистемі, яка вже зазнала значних пошкоджень унаслідок попередніх атак. Наразі енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

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