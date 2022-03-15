У Чугуєві від обстрілів російських окупантів загинув 16-річний хлопець

Окупанти влучили у три багатоповерхівки, два приватні будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитсадок.

Минулої ночі від обстрілів російських окупантів у Чугуєві на Харківщині загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram.

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"Минулої ночі російські окупанти провели серію обстрілів Харкова та передмістя. Влучили у три багатоповерхівки, два приватні будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитячий садок. Під час обстрілів у Чугуєві загинув 16-річний хлопець. Загальна кількість постраждалих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що співробітники слідчо-оперативних груп виїжджають на всі факти бомбардувань.

На місцях подій ретельно збираються речові докази для подальшого документування злочинів окупантів.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що у Росії залишилось ресурсів ще на 10 днів для наступальних бойових дій в Україні.

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