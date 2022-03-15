У Чугуєві від обстрілів російських окупантів загинув 16-річний хлопець

Окупанти влучили у три багатоповерхівки, два приватні будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитсадок.
Минулої ночі від обстрілів російських окупантів у Чугуєві на Харківщині загинув 16-річний хлопець.
Про це повідомляє поліція Харківської області у Telegram.
"Минулої ночі російські окупанти провели серію обстрілів Харкова та передмістя. Влучили у три багатоповерхівки, два приватні будинки, двори, ринки, парки, лікарню та дитячий садок. Під час обстрілів у Чугуєві загинув 16-річний хлопець. Загальна кількість постраждалих встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що співробітники слідчо-оперативних груп виїжджають на всі факти бомбардувань.
На місцях подій ретельно збираються речові докази для подальшого документування злочинів окупантів.
Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що у Росії залишилось ресурсів ще на 10 днів для наступальних бойових дій в Україні.
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