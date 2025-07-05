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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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92
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У Чугуєві кількість поранених унаслідок удару РФ збільшилася до трьох осіб

Росія продовжує атаку на Харківську область, кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох осіб, двоє поранених також у Куп'янську.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту Чугуїв збільшилася до трьох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, маємо двох постраждалих.

Їм надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей України 4 липня лунає повітряна тривога.У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

«Київ, Чернігів — загроза застосування ворогом ударних», — йдеться в повідомленні.

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