У чиновниці вилучили готівку на понад 1 млн доларів: у чому її звинувачують (фото)
Посадовицю Держекоінспекції затримали за підозрою у незаконному збагачені, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
У керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, який обслуговує Дніпропетровську та Кіровоградську області, правоохоронці під час обшуку вилучили валюту на загальну суму понад 1 млн доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Обшуки проводили працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу.
«Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку — 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро», — йдеться у повідомленні.
Чиновницю затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.
