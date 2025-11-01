У чиновниці вилучили готівку на понад 1 млн доларів: у чому її звинувачують (фото)

Валюта, вилучена у чиновниці Держекоінспекції / © Державне бюро розслідувань

Реклама

У керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, який обслуговує Дніпропетровську та Кіровоградську області, правоохоронці під час обшуку вилучили валюту на загальну суму понад 1 млн доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Обшуки проводили працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу.

Реклама

«Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку — 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро», — йдеться у повідомленні.

Чиновницю затримали за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

Реклама

Нагадаємо, раніше ДБР передало до суду справу щодо інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав призовникам втікати з приміщення центру комплектування.