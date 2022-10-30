"У цивілізованому світі за них ніхто не вступиться": генерал-майор СБУ про те, яка доля очікує на колаборантів після перемоги України

Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун вважає, що до кінця наступного року війна в Україні закінчиться.

Україна звільнить Донбас і Крим, а на колаборантів чекає покарання.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловив генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.

"Коли в 1945 році Чехія звільнила від нацистів Сілезію й виселила 2,5 мільйони німців у Німеччину, ніхто взагалі жодного слова не сказав. Думаю, у нас буде так само. Якщо частина населення України, яка не розуміє, де вона мешкає й які у неї перспективи, виїде туди, де їм подобається, у цивілізованому світі ніхто не вступиться за цих людей, яким ми примусово, не примусово або просто під якимось приводом покажемо напрямок, куди треба їхати. Це по-перше.

По-друге, я передбачаю, що років через 10−15, коли Україна стане членом ЄС і НАТО й у нас почнуться процеси розвитку, аналогічні тим, які свого часу відбувалися в країнах Балтії й Східної Європи (Польща, Чехія), величезна кількість росіян згадає про свої українські корені, про те, що їхні бабця або дід народилися в Україні, і рвонуть сюди за українськими паспортами. Буде така ж історія, коли величезна кількість казахських німців згадали, що вони німці", - говорить генерал-майор.

Віктор Ягун додав, що доля колаборантів теж буде вирішена. Їх позбавлять багатьох прав, бо Україна буде змушена ухвалити відповідний закон.

"Вони не будуть мати права голосу, права займати певні посади. Будуть займатися комунальним господарством. Я не кажу, що всі будуть сидіти, але суттєве пониження в правах станеться обов’язково", - сказав Віктор ягун.

Він зазначив, що до наступного літа війна в Україні вже дійде до логічного завершення

"У росії просто немає ресурсів тривалої війни, якби вона про це не мріяла. Рівень всього, що зараз в росії відбувається, просто катастрофічний. Думаю, що ситуація з кожним місяцем буде погіршуватися. А у нас вистачить сил все витримати. Іншого шляху немає", - резюмував генерал.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк назвав "ключовий момент" для остаточного падіння режиму Путіна. На його думку, внутрішній конфлікт у Росії буде яскраво вираженим, коли будуть тактичні поразки РФ на полі бою.

Раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що Путін може не пережити поразку у війні проти України. У Росії вже йдуть дискусії, хто може прийти йому на заміну.

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