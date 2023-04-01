"У цій історії диво - все!": бійці ЗСУ повернули дітям іменні ложечки, які вкрали окупанти

Російська "друга армія світу" розграбовувала мешканців окупованих населених пунктів Київської області. Так, під час розмінуванні у районі села Здвижівка у ворожому бліндажі знайшли дві іменні ложки з датами народження та даними двох дітей.

Про знахідку розповів заступник директора Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького Юрій Фанигін.

Фанигін опублікував у Мережі фото з двома іменними ложками українських дітей. На них були зазначені дати народжень: 17 січня 2006 року та 12 серпня 2008-го.

Виявилося, що окупанти вкрали їх у жителів Бучанського району. Їх вдалося розшукати. Ложечки передали бабусі дітей. Вони разом з мамою наразі перебувають за кордоном.

"Ложечки знайшли власників! Сьогодні їх передали бабусі Людмилі, яка їх подарувала. Діти та мати живі. Тоді, 2022 року, сім'я потрапила до зони боїв під Бучею, потім в окупацію і дивом уціліла. У них вкрали та знищили все. Але ложечки повернулися. У цій історії диво - все!", - Фанигін.

Фото: Юра Фанигін.

Нагадаємо, в ТСН розповіли, як зараз живе волонтерка з Ірпеня з 60 псами. Її світлину з групою покалічених тварин, що зробив американський фотограф Крістофер Окіконе, побачив увесь світ.

Читайте також:

Згадати все: Буча у річницю звільнення здригнулась від спогадів окупації