У ЦНАПі не оновлюються дані військовозобовʼязаного: що робити в такому випадку

Військовозобов'язані від сьогодні можуть оновити свої дані у ТЦК, додатку Резерв+ та ЦНАПах. Прийом у співробітника ЦНАП займає 7-10 хвилин, після чого потрібно зачекати ще деякий час, поки дані оновляться. Після оновлення даних вам видадуть витяг у роздрукованому вигляді і за бажанням – на електронну пошту.

Однак, наразі є випадки, коли в системі бувають відмови, заявила директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай, інформує РБК-Україна.

Вона розповіла, що система може надіслати відмову, коли у ЦНАПах військовозобов'язані оновлюють свої дані. Шамрай заявила що працівник ЦНАПу бачить інформацію про відмову, але не має даних, з яких причин це сталося.

"Так, буває, що приходить відмова. ЦНАП на себе не перебирає функції суб'єкта надання послуги. Це означає, що ми не можемо впливати на цей процес. Тому якщо система видала відмову у видачі витягу, то зазвичай там написано, що треба робити й куди звертатися або для коректного внесення даних в систему, або ще для якихось дій", – каже вона.

Якщо є відмова, то людині треба звертатись в ТЦК, додає директор департаменту.

"Треба звертатись туди, бо це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми. І законодавство України побудовано таким чином, що при оновленні даних в ЦНАПах або в електронному кабінеті дозволено лише певні речі. Щось дозволено, а щось не дозволено. Тому законодавством визначено, що всі головні повноваження в цьому питанні залишилися саме за ТЦК", – пояснює Наталія Шамрай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як працюватимуть в Києві ЦНАПи та які документи треба нести з собою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі повідомили про "посилення ТЦК" в одній з областей.

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