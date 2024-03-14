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У ЦНС розповіли, як загарбники намагаються "легалізувати" окупацію українських територій

У ЦНС розповіли, як загарбники намагаються "легалізувати" окупацію українських територій

Окупанти проводять пропагандистські заходи, щоб "легалізувати" окупацію

Пропагандистські заходи відбуваються у Севастополі, Луганську та Сорокіне.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються проводити інформаційну кампанію “ми повернулись в Росію”, яка має на меті “легалізувати” окупацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що в межах компанії росіяни возять по захоплених містах іноземних агентів впливу в супроводі гастролерів-волонтерів й демонструють “досягнення” окупації.

"Йдеться про типові “потьомкінські села” з масовкою у школах та лікарнях", - повідомили у ЦНС.

Пропагандистські заходи відбуваються у Севастополі, Луганську та Сорокіне й є частиною передвиборчої агітації диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованих територіях не можуть набрати медперсонал серед місцевих жителів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна.

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