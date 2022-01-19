У ДБР побачили підстави для оскарження запобіжного заходу для Порошенка

У ДБР побачили підстави для оскарження запобіжного заходу для Порошенка

Сторона обвинувачення вважає, що рішення суду не забезпечить належної поведінки підозрюваного.

У Державному бюро розслідувань не погоджуються із рішенням Печерського районного суду міста Києва, який обрав як запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку особисте зобов'язання.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що судом на підозрюваного покладено наступні обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

На думку сторони обвинувачення, таких заходів буде недостатньо, тому є підстави для апеляційного оскарження рішення Печерського суду.

Водночас в ДБР наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

П'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у грудні 2021-го року Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку.

На початку січня 2022-го року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка. Він у цей час перебував за кордоном - у Польщі. До України експрезидент повернувся 17 січня. Того ж дня було призначене судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Втім, після майже 12 годин засідання його перенесли на 19 січня.

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