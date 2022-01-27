Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У ДБР перевіряють інформацію про цькування у Нацгвардії, через яке могло статися масове вбивство солдатів у Дніпрі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ДБР перевіряють інформацію про цькування у Нацгвардії, через яке могло статися масове вбивство солдатів у Дніпрі

ТСН.ua

Сам стрілець основним мотивом злочину нібито називає “знущання з нього”.

Державне бюро розслідувань перевірить інформацію щодо нестатутних відносин між солдатами у Національній гвардії.

Про це повідомили на брифінгу у ДБР.

“За фактом того, що сталося, ДБР відкрило кілька статей кримінального кодексу: ст. 115 (“Умисне вбивство”), ст. 408 ("Дезертирство") та ст. 410 (“Викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових речовин”) КК України. Слідчі вже повідомили Арсенію Рябчуку підозру за цими статтями”, — повідомили на брифінгу у ДБР.

Там також додали, що слідчі розглядають кілька версій того, що сталося. Одна з них — нестатутні стосунки між військовослужбовцями. А сам стрілець основним мотивом злочину нібито називає “знущання з нього”.

Читайте також:

Новини Дніпра: чим керувався солдат-строковик під час розстрілу своїх співслуживців

Новини Дніпра: чим керувався солдат-строковик під час розстрілу своїх співслуживців
Наступна публікація