У ДБР прокоментували резонансні звільнення топчиновників: "Це лише початок"

У Державному бюро розслідувань прокоментували резонансні звільнення, про які стало відомо сьогодні, 1 лютого.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що сьогоднішні звільнення топ-посадовців – це лише початок. За його словами, гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Сьогодні Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи провели низку заходів у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств. Це – далеко не все. У роботі наших слідчих та оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність – минув і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них", - заявив Сухачов.

Очільник ДБР пояснив, що Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на топ-рівні. За його словами, ця робота тривала до повномасштабної війни і не припинялась після вторгнення РФ.

"Звичайно, агресія російської федерації проти України внесла суттєві корективи і в роботу ДБР. Звісно, що на перший план для відомства вийшли злочини проти Національної безпеки та документування воєнних злочинів вс рф. Це, певною мірою, створило ілюзію вседозволеності у наших суб’єктів – йдеться у першу чергу про чиновників та правоохоронців – які вирішили, що "війна усе спише", - йдеться у повідомленні.

Сухачов послався на слова президента Зеленського, який раніше сказав: "Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості". Директор ДБР додав, що у суспільстві також вже давно і чітко сформовано запит на справедливість та нетерпимість щодо корупції серед чиновників усіх рівнів.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого правоохоронці провели низку резонансних обшуків - навідалися до бізнесмена Ігоря Коломойського, екскерівника МВС Арсена Авакова та нардепа-забудовника Вадима Столара, а також до низки державних структур.

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