В ДБР розповіли, що загрожує прикордонникові, який застрелив чоловіка на кордоні

Наразі встановлюється, як це все трапилося та чи можна було цього уникнути.

Правоохоронні органи розбиратимуться в ситуацій, внаслідок якої прикордонник застрелив чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон.

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Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Вона зазначила, що наразі прикордонникові загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо статтю обвинувачення не змінять.

"Чому так трапилося, чи можна було цього уникнути та інші факти, власне, цієї ситуації ми зможемо з вами дізнатися вже трошки згодом. Єдине, що можу сказати: якщо залишиться така кваліфікація за цією статтею – за неї доволі суворе покарання, це до 10 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовець прикордонного загону застрелив 39-річного жителя Дніпра під час його спроби перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

Крім того, ми раніше інформували, що ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон щодня.

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