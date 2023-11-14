У ДБР розповіли важливу деталь удару по 128-й бригаді

У ДБР прокоментували розслідування Міноборони щодо трагічної загибелі військових 128 бригади під час нагородження.

У ДБР припускають, що ймовірною мішенню окупантів під час удару по 128 бригаді міг бути, зокрема, комбриг, який не встиг на шикування.

Про це сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Вона зауважила, що дані Міноборони візьмуть до уваги під час розслідування трагічного інциденту слідчими Державним бюро розслідувань.

"Про пост, який оприлюднив міністр оборони зауважу, що це службове розслідування, яке проводилося окремо Міністерством оборони... Звичайно, що це доповнить матеріали провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань. Я нагадаю, що воно розпочате за однією із статей Кримінального кодексу, а саме 425-ю, і вона називається саме "недбале ставлення військової службової особи до служби", - сказала Сап'ян.

Вона також додала, що у ДБР вже є нові суттєві подробиці інциденту.

"З нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", - сказала Сап'ян.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що насправді відбувалося під час терористичного удару по 128 бригаді. Наразі все відомо похвилинно.

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