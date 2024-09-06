У ДБР знали, що нардеп Дмитрук готує втечу: чому ж тоді не затримали

У слідства не було законних підстав, щоб довести план втечі нардепа до провалу.

Слідчі ДБР знали, що народний депутат Артем Дмитрук готується виїхати за кордон, але не мали законних підстав для його затримання.

Про це радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян заявила у ефірі телемарафону.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і довести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав", – пояснила Сапьян.

Вона також нагадала, що підозру народним депутатам виписує генпрокурор. А відповідна підозра Дмитруку з'явилася вже 25 серпня, тобто вже після його втечі з України.

Представниця ДБР також прокоментувала відео, на якому схожу на Дмитрука людину помітили в торговельному центрі Лондона. Сапьян повідомила, що слідчі ДБР звернулися до колег у Великій Британії, аби ті підтвердили, чи справді нардеп перебуває там.

Місце перебування Дмитрука встановлюється, додала представниця ДБР.

Нагадаємо, Дмитрук незаконно виїхав з України 23 серпня, а 25 серпня йому була оголошена підозра за напад на правоохоронця в Одесі та побиття військового у Києві.

29 серпня суд заочно обрав запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Нардеп був оголошений у міжнародний розшук.

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