У Defense Express розповіли, чим Україна завдала ударів по аеродрому "Оленья"

Наслідки атаки по аеродрому "Оленья" можуть бути більш руйнівними для росіян.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - розповів Киричевський.

Експерт зазначає, що результати наших атак по військових цілях на території РФ відразу виявити складно.

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"Втім, так склалось, що російські окупанти з часом самі відкривають деталі наших атак, які часто навіть яскравіші за попередні. Зокрема, коли ми ударили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників", - йдеться в повідомленні.

Киричевський додає, що згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья".

"Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре", - резюмував він.

Нагадаємо, вранці 27 липня в Рязанській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод та військовий аеродром "Дягілєво".

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