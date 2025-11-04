У деяких містах досі не ввімкнули опалення: в уряді назвали причину

Опалення. / © pixabay.com

Реклама

Наразі в Україні не у всіх містах розпочався опалювальний сезон, адже середньодобова температура - вища за +8 градусів.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Віцепрем’єр наголосив, що від 15 жовтня розпочався опалювальний сезон для соціальної сфери, а від 28 жовтня - для приватних домогосподарств.

Реклама

“Головне завдання - максимально заощадити газ. Є міста, де опалювальний сезон ще не розпочався, бо середньодобова температура вища за 8 градусів. За такою ж схемою і завершуватимемо опалювальний сезон. Зазвичай - це 15 квітня, але можемо і раніше, якщо погода дозволятиме”, - наголосив урядовець.

З його слів, агресорка РФ змінила тактику атак на об’єкти енергетики. Росіяни атакували “Шахедами” розподільні підстанції.

“Було ухвалене рішення про додаткові 100 об’єктів захисту, які облаштують до кінця року. Але захист енергетики - не тільки фізичний захист. Потрібен комплекс захистів - це ППО, РЕБ, мобільно-вогневі групи”, - додав Кулеба.

Нагадаємо, експерт з житлово-комунального господарства Олег Попенко наголошує, що панельні «хрущовки» — п’ятиповерхові будинки з типових плит, побудовані за радянських часів — мають найгіршу теплоізоляцію. У разі проблем із опаленням через російські обстріли найбільше страждатимуть саме мешканці цих будинків.

Реклама