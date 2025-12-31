- Дата публікації
У деяких областях "УЗ" скасувала низку потягів: список рейсів
В “УЗ” наголошують, що зміни тимчасові і будуть лише на новорічні свята.
Протягом 1 та 2 січня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
«Просимо враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок», — наголосили у компанії.
Дати і рейси потягів
1 та 2 січня:
№6020 Фастів-1 — Київ-Пасажирський.
1 січня:
№6028 Фастів-1 — Київ-Пасажирський;
№6926 Київ-Пасажирський — Ніжин;
№6916 Київ-Волинський — Ніжин.
2 січня:
№6911 Ніжин — Київ-Пасажирський;
№6009 Київ-Пасажирський — Фастів-1;
№6903 Ніжин — Святошин.
Як повідомлялося, «УЗ» заявила про серйозні збої після атаки на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки.