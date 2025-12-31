У деяких областях "УЗ" скасувала низку потягів: список рейсів

Поїзд Укрзалізниці. / © Укрзалізниця

Протягом 1 та 2 січня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«Просимо враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок», — наголосили у компанії.

Дати і рейси потягів

1 та 2 січня:

№6020 Фастів-1 — Київ-Пасажирський.

1 січня:

№6028 Фастів-1 — Київ-Пасажирський;

№6926 Київ-Пасажирський — Ніжин;

№6916 Київ-Волинський — Ніжин.

2 січня:

№6911 Ніжин — Київ-Пасажирський;

№6009 Київ-Пасажирський — Фастів-1;

№6903 Ніжин — Святошин.

Як повідомлялося, «УЗ» заявила про серйозні збої після атаки на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки.