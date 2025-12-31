ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У деяких областях "УЗ" скасувала низку потягів: список рейсів

В “УЗ” наголошують, що зміни тимчасові і будуть лише на новорічні свята.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Поїзд Укрзалізниці.

Поїзд Укрзалізниці. / © Укрзалізниця

Протягом 1 та 2 січня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«Просимо враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок», — наголосили у компанії.

Дати і рейси потягів

1 та 2 січня:

  • №6020 Фастів-1 — Київ-Пасажирський.

  • 1 січня:

  • №6028 Фастів-1 — Київ-Пасажирський;

  • №6926 Київ-Пасажирський — Ніжин;

  • №6916 Київ-Волинський — Ніжин.

2 січня:

  • №6911 Ніжин — Київ-Пасажирський;

  • №6009 Київ-Пасажирський — Фастів-1;

  • №6903 Ніжин — Святошин.

Як повідомлялося, «УЗ» заявила про серйозні збої після атаки на Фастівській дільниці Київської області. Деякі рейси курсувати не будуть, а деякі потяги далекого сполучення проходитимуть Фастів без зупинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie